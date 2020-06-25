В Совфеде прокомментировали ноту протеста от Киева из-за парада Победы в Крыму

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:24:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации прокомментировали ноту протеста, которая пришла в Москву из Киева. Украина возмутила тем, что парад Победы в Крыму прошел «без согласования с украинской стороной».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что «украиной в очередной раз избрана неверная политическая тональность».

- Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение... Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю, — пояснила Ковитиди RT.

Политик напомнила, что 75-летие Победы должно «объединять всё человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий». Украинскую сторону она призвала «усваивать уроки истории»

«Уроки истории необходимо усваивать, политики на Украине должны это осознать», — заключила парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU