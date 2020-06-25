Рособрнадзор: Все 85 регионов готовы к проведению ЕГЭ

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:45:39+03:00

В 2020 году экзамен сдадут 714 тысяч выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году экзамен сдадут 714 тысяч выпускников

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В Рособрнадзор сообщили о готовности всех 85 регионов России к проведению Единого государственного экзамена. Также в ведомстве сообщили, что на пунктах сдачи ЕГЭ будут работать 12 тысяч медработников.

В этом году экзамен сдадут 714 тысяч человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что из-за пандемии коронавируса выпускникам поставят итоговые оценки по результатам промежуточных, а ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступление в вуз.

Сайт KP.ru также публиковал график проведения ЕГЭ.

Также на сайте опубликованы материалы для подготовки к Единому государственному экзамену.

ЕГЭ начнётся уже 3 июля, а результаты экзаменов будут известны в августе. Тогда же состоится вторая волна экзаменов, но она предназначена не для пересдач, а для тех учеников, кто пропустил основные сроки по болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU