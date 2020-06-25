Россияне стали активнее пользоваться наличными

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В крупных банках страны отмечают, что россияне снова активно пользуются наличными. На время активной фазы болезни люди предпочитали безналичный расчет, а теперь снова штурмуют банкоматы.

В июне объем наличных вырос на треть по сравнению с маем, оценили в МКБ и Почта Банке, а в ВТБ отметили, что прибавка составила 23%.

В Промсвязьбанке тенденцию заметили раньше: в мае, когда закончилось действие лишь части ограничительных мер, объемы выдач в банкоматах выросли на треть.

В Сбербанке подтверждают интерес к «живым» деньгам, но прогнозируют, что уровень безналичных расчетов тоже останется на высоком уровне. За несколько месяцев люди привыкли рассчитываться картами, в апреле и мае доля таких платежей составляла 57% — это рекорд для России, рассказали «Известиям» аналитики «СберДанных».

Скорее всего, сегодняшняя волна снятия наличных связана с выплатами, которые россияне получили из бюджета. Традиционно после субсидий проходит волна снятия наличных, заключают эксперты.

Ранее врачи рассказали, что коронавирус может передаваться через наличные деньги. инфекционисты уверены, что ограничение выдачи наличных в банкоматах может поспособствовать уменьшению распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU