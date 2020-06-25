2020-06-25T12:01:06+03:00
Общество

В Усть-Алданском улусе Якутии открыли сквер памяти семьи, отправившей шестерых сыновей на Великую Отечественную войну

Один из них погиб
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В день проведения парада Победы в Усть-Алданском улусе Якутии прошло торжественное открытие сквера памяти братьев-воинов Шелковниковых. Во времена Великой Отечественной войны из этой семьи на защиту Родины ушли шестеро родных братьев, вернулись они впятером, сообщает Якутское-Саха информационное агентство.

Идея возведения сквера памяти братьев-воинов Шелковниковых появилась в прошлом году и была воплощена в жизнь к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из одной семьи на фронт ушли шесть родных братьев — Гаврил, Роман, Егор, Федор, Прокопий и Михаил Шелковниковы. Из них не вернулся Прокопий, который пал смертью храбрых в Новгородской области. Кроме того, в тылу трудились отец семейства Михаил, мать Фекла, сестры Дарья и Александра, а также самый старший из сыновей Дмитрий Шелковниковы.

В память о семье, сделавшей серьезный вклад в Великую Победу, потомки на собственные средства и своими силами возвели сквер в Дюпсюнском наслеге Усть-Алданского улуса.

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