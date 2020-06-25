Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:05:41+03:00

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают снижаться Фото: REUTERS

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель

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Мировые нефтяные котировки продолжают снижаться. Цены на августовские фьючерсы нефти марки Brent снизились на 0,79% и составляют 39,98 доллара за один баррель нефти.

Цены на августовский фьючерсы нефти марки WTI снизились на 0,63% до 37,77 долларов за баррель.

В среду, 24 июня, снижение цен на нефть составило более 5% и продолжилось в четверг из-за рекордных показателей распространения коронавируса, а также роста запасов США.

ИСТОЧНИК KP.RU