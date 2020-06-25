Июль будет сухим, а в августе зачастят дожди

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:43:38+03:00

Синоптики рассказали о погоде в июле и августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет в предстоящие выходные и чего ждать от двух летних месяцев

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Синоптики рассказали, каким будет конец первого летнего месяца и чего ждать от июля и августа. Специалисты поделились прогнозами и назвали регионы, где температура будет отклоняться от нормы. В целом последние пять дней июня не принесут сюрпризов, днем будет тепло, а в некоторых регионах жарко.

Жители северо-западной и южной части страны будут чувствовать себя комфортно, среднесуточная температура составит 16 -20 градусов тепла.

На большей части Азиатской территории показатели превысят норму на 4-8 градусов, а на севере Сибири – 2-4 выше нормы. Среднесуточная температура в данном регионе +20 градусов.

В центральную и западную часть Приволжского федерального округа и Урала придет долгожданная прохлада, температура опустится на 4 градуса ниже нормы.

Что касается Москвы и Подмосковья, то здесь воздух прогреется до +25 С. Будет ветрено, но без осадков.

- Ветер будет дуть до субботы. Днем температура будет в диапазоне +25…+30 С. В воскресенье примерно такой же температурный фон - +26…+29 С. То есть будет вполне жаркая погода, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ИА «НСН».

Последний рабочий день принесет с собой кратковременные дожди, в некоторых района столицы они опустятся ливнями.

- В субботу-воскресенье будет жарко. В первый выходной 26-28 в столице, 24-29 по области и вновь местами с локальными ливнями и грозами. В воскресенье гроз уже не ожидается, но станет больше облаков, влияние фронтального раздела будет более заметным и пройдут дожди. Все это ограничит дневной прогрев до значений в 22-24 градуса тепла,- рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос» в эфире радио «Комсомольская правда».

В целом в летнее время не будут фиксироваться аномальные отклонения от нормы. В июле колебания погоды от норматива составят 1,5 градуса. Месяц обещает быть сухим, дефицит осадков 10-15%, зато в августе зачастят дожди.

- Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит. Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%, - делится прогнозом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

ИСТОЧНИК KP.RU