В Совфеде ответили на планы США перебросить войска из Германии в Польшу

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:29:51+03:00

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что размещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведёт к ответным действиям с нашей стороны.

Косачёв написал в своём Facebook, что президент США Дональд Трамп намерен сократить войска в Германии.

- Само по себе это могло бы быть хорошим сигналом и подтверждением готовности Вашингтона "поладить с Россией", как выразился глава Белого дома, - отметил политик.

При этом он добавил, что сам Трамп заявлял о возвращении части контингента домой и перебросе второй части в другие страны, в частности, в Польшу.

- Одно дело – домой, другое – ещё ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию "поладить", - добавил Косачев, отметив, что решения Трампа могут повлечь результаты, от которых "будет хуже всем".

ИСТОЧНИК KP.RU