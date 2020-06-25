Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:20:59+03:00

Актёр напомнил, что это часто не прихоть, а неизлечимая болезнь

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Артисты подвержены алкоголизму из-за своей эмоциональности, а многие умирают именно по причине этой проблемы, заявил актёр Владимир Машков в интервью Радио "Комсомольская правда".

- Вы знаете, алкоголизм - наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью - эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены. Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это - некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая, - отметил Машков.

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ИСТОЧНИК KP.RU