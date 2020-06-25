2020-06-25T12:56:53+03:00
Общество

"Огромная трагедия": Владимир Машков высказался о "пьяном ДТП" Михаила Ефремова

Актёр уверен, что Ефремов "глубоко переживает" из-за случившегося
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Машков высказался об аварии с участием Михаила ефремоваМашков высказался об аварии с участием Михаила ефремоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский актёр и режиссёр Владимир Машков уверен, что Михаил Ефремов, будучи "очень настоящим и честным человеком" глубоко переживает смертельную аварию, произошедшую по его вине 8 июня. Об этом Машков рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда".

- Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша - очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает, - отметил Машков.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Машков: Конституция 1993 года создавалась в то время, когда государство с большим трудом могло подумать о выполнении социальных обязательств

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
"Хотелось бы, чтобы все разрешилось": Машков рассказал о своем отношении к делу "Седьмой студии"
Врач рассказал о неожиданном положительном эффекте масочного режима
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам
Россияне стали тратить меньше денег на продукты и больше - на товары для спорта
"Огромная трагедия": Владимир Машков высказался о "пьяном ДТП" Михаила Ефремова
Владимир Машков назвал алкоголизм большой бедой артистов
В Совфеде ответили на планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Июль будет сухим, а в августе зачастят дожди
Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах
В Усть-Алданском улусе Якутии открыли сквер памяти семьи, отправившей шестерых сыновей на Великую Отечественную войну
Россияне стали активнее пользоваться наличными
Рособрнадзор: Все 85 регионов готовы к проведению ЕГЭ
Законопроект о наследовании телефонных номеров внесли в Госдуму
В Совфеде прокомментировали ноту протеста от Киева из-за парада Победы в Крыму
"Унесённые ветром" вернут на HBO с комментариями об изображении темнокожих
Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом
В России за сутки выявлено 7 113 новых заражённых коронавирусом
Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к конституции
Врач рассказал о коварстве коронавируса