"Огромная трагедия": Владимир Машков высказался о "пьяном ДТП" Михаила Ефремова

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:56:53+03:00

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Российский актёр и режиссёр Владимир Машков уверен, что Михаил Ефремов, будучи "очень настоящим и честным человеком" глубоко переживает смертельную аварию, произошедшую по его вине 8 июня. Об этом Машков рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда".

- Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша - очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает, - отметил Машков.

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ИСТОЧНИК KP.RU