2020-06-25T12:46:03+03:00
Общество

Россияне стали тратить меньше денег на продукты и больше - на товары для спорта

Эксперты рассказали, продажи каких товаров выросли в мае
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В мае россияне стали тратить меньше денег на еду и больше - на товары для спортаВ мае россияне стали тратить меньше денег на еду и больше - на товары для спортаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В мае, в период выхода из самоизоляции, россияне стали тратить меньше денег на еду и больше - на товары для спорта. Эксперты объяснили, с чем это связано.

- Со снятием карантинного режима возникла возможность потратить деньги на сферу услуг, например, каршеринг заработал, другие какие-то траты возникли. Соответственно, просто меняется структура покупок. И на продукты питания потребители тратят меньше денег, - рассказал председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт по психологии Арсен Даллкаян, в свою очередь отметил, что в период карантина, когда людям было больше не на что тратить деньги, они покупали больше продуктов. Тем более этому способствовал стресс, возникающий во время сидения дома. Сейчас же люди начинают активно заниматься спортом. В частности, продажи велосипедов подскочили почти в десять раз.

- Все набрали лишний вес и с едой поаккуратнее. Сейчас начал покупаться спортивный инвентарь. Очень много для активного образа жизни – ролики, скейты, велосипеды и т.д. – для прогулок, - рассказал Даллкаян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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