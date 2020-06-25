2020-06-25T12:50:18+03:00
Общество

Врач рассказал о неожиданном положительном эффекте масочного режима

Ношение средств защиты помогло аллергикам в период цветения растений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказал, как помог аллергикам масочный режимВрач рассказал, как помог аллергикам масочный режимФото: Валентина ВАГАНОВА
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Врач иммунолог-аллерголог рассказал, как коронавирус помог людям с аллергией. Оказалось, что масочный режим помог не только стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, но и защитить аллергиков от внешних раздражителей.

По словам медика, он давно рекомендует всем своим пациентов в период цветения растений носить маски, чтобы защитить слизистую от воздействия внешних факторов. Однако раньше не соглашались идти на такой шаг даже ради собственного здоровья, а предпочитали лекарственные препараты.

В этом же году весной маски носили практически жители России. Благодаря этому аллергики смогли защитить себя от пыльцы, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на радио Sputnik.

«У меня мечта осуществилась: я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть «дураками в масках». В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было», — цитирует врача Владимира Болибока сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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