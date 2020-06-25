"Хотелось бы, чтобы все разрешилось": Машков рассказал о своем отношении к делу "Седьмой студии"

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:20:15+03:00

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Художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков рассказал в программе "Вечерний Мардан" на Радио "Комсомольская правда" о своём отношении к судебному разбирательству в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

Сергей Мардан в эфире спросил Машкова, может ли он ходатайствовать о деле Серебренникова, имея доступ к президенту России Владимиру Путину, и просили ли Машкова об этом.

- Нет, меня никто об этом не просил. Это дело идет уже долгие годы… И я не специалист по судебным делам. Не знаю тонкостей, что там происходит внутри. Идет разговор о большой сумме денег, которая пропала или не пропала. Была ли она украдена или нет, тоже мы не знаем. Кирилл находится под огромным давлением, это, конечно, тяжелейшее время, у него наверняка тяжелейшее состояние души. Конечно, хотелось бы, чтобы это все разрешилось. Но я не думаю, что президент может влиять на суды, - сообщил Владимир Машков.

Он также выразил надежду, что Серебренникова не приговорят к тюремному заключению.

Ранее сайт KP.ru публиковал главные детали процесса над Кириллом Серебренниковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU