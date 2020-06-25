2020-06-25T13:53:13+03:00
Общество

Колокольцев наградил полицейского из Хабаровска за спасение ребенка

Мужчина успел подхватить и спасти выпавшего из аварийного микроавтобуса мальчика
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль.Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль.
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева.

- Полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария, которая произошла на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской, могла привести к гибели малыша: после столкновения двух автомобилей неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории.

В момент аварии из открытого окна передней пассажирской двери вылетел малыш и упал на проезжую часть. Он мог в любую минуту оказаться под колесами. Александр Богатырев, не теряя ни секунды, выскочил из свой машины, подхватил ребенка и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что стоял ребенок.

- За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", – прокомментировала награждение Ирина Волк.

Колокольцев наградил полицейского, который спас ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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