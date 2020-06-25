Колокольцев наградил полицейского из Хабаровска за спасение ребенка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева.
- Полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Авария, которая произошла на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской, могла привести к гибели малыша: после столкновения двух автомобилей неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории.
В момент аварии из открытого окна передней пассажирской двери вылетел малыш и упал на проезжую часть. Он мог в любую минуту оказаться под колесами. Александр Богатырев, не теряя ни секунды, выскочил из свой машины, подхватил ребенка и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что стоял ребенок.
- За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", – прокомментировала награждение Ирина Волк.
Колокольцев наградил полицейского, который спас ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU