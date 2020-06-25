Колокольцев наградил полицейского из Хабаровска за спасение ребенка

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:53:13+03:00

Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль.

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску майора полиции Александра Богатырева.

- Полицейский, став свидетелем ДТП, мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария, которая произошла на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской, могла привести к гибели малыша: после столкновения двух автомобилей неуправляемый микроавтобус продолжил движение по круговой траектории.

В момент аварии из открытого окна передней пассажирской двери вылетел малыш и упал на проезжую часть. Он мог в любую минуту оказаться под колесами. Александр Богатырев, не теряя ни секунды, выскочил из свой машины, подхватил ребенка и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что стоял ребенок.

- За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску майор полиции Александр Богатырев награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", – прокомментировала награждение Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787034" frameborder="0"></iframe> Колокольцев наградил полицейского, который спас ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU