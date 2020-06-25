Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:30:04+03:00

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Летняя сессия ПАСЕ отменена из-за пандемии коронавируса, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, занимающий также должность вице-спикера ПАСЕ.

Толстой написал в своём Facebook, что вопрос проведения летней сессии решался на онлайн-заседании Бюро ПАСЕ. Изначально она была назначена как раз на текущие дни, но был понятно, что её перенесут из-за пандемии.

- Руководство ПАСЕ рассматривало возможность размещения депутатов в залах Ассамблеи таким образом, чтобы обеспечить соблюдение данных требований. Также есть вероятность, что нормы социального дистанцирования могут быть заменены на требование об обязательном ношении масок в стенах ассамблеи, - добавил Пётр Толстой.

Заседание Бюро и Постоянной комиссии в очной форме пройдёт в сентябре в Греции, также сообщил Толстой. На нём будет решаться вопрос подготовки осенней сессии ассамблеи. Она пройдёт в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU