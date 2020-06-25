Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:18:13+03:00

Тем не менее, ни одного учреждение культуры не закроется из-за пандемии

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Из-за коронавируса в Москве отменилось большое количество концертов и спектаклей.

- В Москве из-за пандемии не было сыграно около 8 тысяч концертов, спектаклей и других культурных мероприятий, - заявил Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский в программе Тины Канделаки на радио "Комсомольская правда".

Тем не менее, несмотря на эти потери, ни одно учреждение культуры не закроется из-за пандемии. Кибовский отметил, что Департамент культуры смог компенсировать заведениям их выпадающие доходы, поэтому в скором времени все учреждения начнут свою работу.

Что касается кинотеатров, то сроки их открытия пока неизвестны. Эксперты спорят, нужно ли вводить шахматную рассадку или стоит немного подождать, чтобы можно было обойтись без нее.

А библиотеки работают уже сейчас. Люди также могут прийти взять книгу и потом вернуться её обратно. Только теперь, чтобы удостовериться, что на возвращенной книге нет коронавируса, библиотекари отправляют её на 72 часа на дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU