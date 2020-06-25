Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:56:37+03:00

Доктор Комаровский рассказал о необычном способе спастись от жары Фото: скриншот с видео

По словам специалиста, этот способ приносит облегчение в жаркую погоду и может использоваться для борьбы с насекомыми

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Избежать перегрева и теплового удара в жаркую погоду поможет надетый на шею смоченный водой шарф. Об этом врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своём Instagram.

- Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. <…> Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек, - сообщил Комаровский.

Врач отметил, что на шее находится множество крупных сосудов, которые несут постоянные испарения влаги, а влажный шарф сразу поможет при чрезмерной жаре. Кроме того, шарф способен укрыть кожу от солнечных ожогов, которым особенно подвержена кожа шеи.

Комаровский также рассказал, как с помощью шарфа можно спастись от насекомых, нанеся средство от них на шарф.

ИСТОЧНИК KP.RU