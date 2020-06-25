2020-06-25T15:34:31+03:00
В мире

Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве

Еще 20 пассажиров серьезно пострадали
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Два человека погибли при падении автобуса с моста в ВаршавеДва человека погибли при падении автобуса с моста в ВаршавеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Городской автобус в четверг, 25 июня, упал с автомобильного моста в столице Польши Варшаве. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще примерно 20 получили травмы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель варшавской Государственной пожарной охраны Михал Конопка.

- Городской автобус, упавший сегодня с моста, состоял из двух частей: передняя часть упала с виадука, а задняя осталась наверху. В инциденте пострадали около 20 пассажиров, два человека погибли, - сообщил он.

Происшествие случилось на автомобильном мосту Грота-Ровецкого, на месте в настоящее время работают сотрудники аварийно-спасательной службы города, врачи и полицейские. Сообщается, что во время движения в общественном транспорте находилось примерно 40 человек. Специалисты устанавливают причины аварии, а медики оказывают помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля
Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой
Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса