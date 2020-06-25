25 Июнь 2020 2020-06-25T15:34:31+03:00

Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве Фото: REUTERS

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Городской автобус в четверг, 25 июня, упал с автомобильного моста в столице Польши Варшаве. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще примерно 20 получили травмы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель варшавской Государственной пожарной охраны Михал Конопка.

- Городской автобус, упавший сегодня с моста, состоял из двух частей: передняя часть упала с виадука, а задняя осталась наверху. В инциденте пострадали около 20 пассажиров, два человека погибли, - сообщил он.

Происшествие случилось на автомобильном мосту Грота-Ровецкого, на месте в настоящее время работают сотрудники аварийно-спасательной службы города, врачи и полицейские. Сообщается, что во время движения в общественном транспорте находилось примерно 40 человек. Специалисты устанавливают причины аварии, а медики оказывают помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU