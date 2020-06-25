Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусной инфекцией министра здравоохранения страны Елжана Биртанова. Соответствующий указ появился сегодня, 25 июня.
На пост главы казахстанского министерства здравоохранения лидер государства утвердил Алексея Цоя.
- Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан, - сообщается в указе Токаева, опубликованном его пресс-службой.
В этот же день предыдущий министр Елжан Биртанов был уволен с поста главы ведомства. 14 июня он сообщал, что заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время политик проходит курс лечения от заболевания. Что стало причиной смены главы Минздрава в сообщении не указывается.
Напомним, что несколько дней назад у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердили наличие коронавирусной инфекции нового типа, однако государственный деятель продолжает работать в дистанционном формате.
ИСТОЧНИК KP.RU