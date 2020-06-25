2020-06-25T15:36:48+03:00
В мире

Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения

Глава государства освободил от должности Елжана Биртанова
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохраненияПрезидент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохраненияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заразившегося коронавирусной инфекцией министра здравоохранения страны Елжана Биртанова. Соответствующий указ появился сегодня, 25 июня.

На пост главы казахстанского министерства здравоохранения лидер государства утвердил Алексея Цоя.

- Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан, - сообщается в указе Токаева, опубликованном его пресс-службой.

В этот же день предыдущий министр Елжан Биртанов был уволен с поста главы ведомства. 14 июня он сообщал, что заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время политик проходит курс лечения от заболевания. Что стало причиной смены главы Минздрава в сообщении не указывается.

Напомним, что несколько дней назад у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердили наличие коронавирусной инфекции нового типа, однако государственный деятель продолжает работать в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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