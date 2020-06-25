2020-06-25T15:55:53+03:00
Общество

Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции

5 миллионов продолжают работать удаленно и сейчас
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Почти 6 миллионов россиян нашли удаленную работу в период нерабочих днейПочти 6 миллионов россиян нашли удаленную работу в период нерабочих днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период нерабочих дней. Причем, почти 5 миллионов из них продолжают работать удаленно и сейчас. Это порядка 9,5% от всех трудоустроенных граждан, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

- В пиковые периоды нерабочих дней мы фиксировали <...> почти 11% трудоустройств наших граждан в режиме удаленной занятости [от числа трудоустроенных россиян]. Отмечу: это почти 6 миллионов человек, - сказал Котяков

Он уточнил, что до пандемии сравнительно небольшое число организаций оформляли договоры о дистанционной работе. Официально было зарегистрировано всего 30 тысяч человек, работающих удаленно.

По словам главы Минтруда, большая часть обращений (90%) работников и работодателей в Роструд за последние три месяца касались именно удаленной работы.

Котяков также добавил, что сейчас наблюдается тенденция к сокращению числа рабочих мест, которые находятся под воздействием карантинных мер, вызванных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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