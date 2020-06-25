25 Июнь 2020 2020-06-25T15:26:36+03:00

Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам Фото: Алиса ТИТКО

Перед входом на корабль придется продемонстрировать маску и перчатки и измерить температуру

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В Москве с опозданием в два месяца открылась навигация. В этом году пассажиров ждут новшества, катать по реке их будут по новым правилам.

Замруководителя ФГБУ "Канал им. Москвы" Владимир Штурмин делится, что традиционно с 24 апреля по 24 июня теплоходы успевают перевезти 470 тысяч пассажиров. На туристов приходится основная масса – 85 процентов.

- Надеемся, что за оставшиеся два месяца лета перевезем столько же, - говорит Штурмин.

На этот раз флот вышел не полным составом, от традиционный 160 тысяч судов курсирует только две трети. Но от этого больше плюсов, чем минусов – на реке будет меньше грязи и заторов.

- Расписание составлено, стоимость билетов осталась на уровне прошлого года. При входе у каждого пассажира будут измерять температуру, проверять наличие масок и перчаток. На палубе и причалах нужно соблюдать дистанцию. Каждый корабль после рейса команда будет дезинфицировать, - говорит «Российской газете» замруководителя столичного ГБУ "Гормост" Артур Ладзин.

Стоимость билета для взрослого составит 400 рублей, а за детский придется отдать 290 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU