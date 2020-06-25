2020-06-25T15:54:50+03:00
Наука

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Путешествие космического туриста пройдет в 2023 году
Ксения АНУФРИЕВА
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Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космосПодписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космосФото: EAST NEWS
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Сегодня, 25 июня, был подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос в 2023 году. Об этом сообщает РКК «Энергия».

Через три года два космических путешественника отправятся на Международную космическую станцию – такой контракт подписан между российской компанией «Энергия» и американской организацией Space Adventures Inc.

- Между компаниями подписан договор на организацию краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции, - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках полета к станции космический турист должен выйти в открытый космос.

До этого в период с 2001 по 2009 год «Энергия» и Роскосмосом по контрактам с компанией Space Adventures Inc. успешно осуществила целых восемь небольших коммерческих полетов на Российский сегмент МКС на кораблях «Союз». Путешественниками тогда были граждане США и Канады.

Как сообщал сайт kp.ru, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев накануне рассказывать, что заявки на полеты туристов в открытый космос уже имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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