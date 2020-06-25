2020-06-25T15:47:51+03:00
Экономика

Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ

Президент отметил, что процедура должна быть понятной гражданам России
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛПутин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛФото: REUTERS
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На встрече с членами Общественной палаты 25 июня, в четверг, российской президент Владимир Путин призвал сформировать наиболее прозрачный и открытый механизм распределения денежных средств, которые будут получены государством после увеличения налога на доходы физических лиц.

- Я повторю, что после увеличение НДФЛ потребуется сформировать абсолютно прозрачный, открытый и понятный гражданам государства механизм распределения таких средств с участием специалистов, которые обладают безупречной репутацией в обществе. Предлагаю экспертам Общественной палаты также внести здесь свои предложения, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что в ходе своего обращения к россиянам 23 июня глава государства предложил с начала следующего года увеличить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех граждан, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. Вырученные средства президента предложил направить на лечение несовершеннолетних, которые страдают от тяжелых болезней, закупку редких медикаментов, техники и средств для реабилитации, а также на проведение операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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