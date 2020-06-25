2020-06-25T16:06:55+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть

В эфире радио "Комсомольская правда" Игорь Юшков объяснил, с чем связано колебание цен на сырье
Анастасия ЗЫРЯНОВАЛилия БУЛАТОВА
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Эксперт рассказал, будут ли цены на нефть продолжать снижатьсяЭксперт рассказал, будут ли цены на нефть продолжать снижатьсяФото: REUTERS
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В четверг, 25 июня мировые цены на нефть продолжили снижаться. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, с чем это связано, и как долго черное золото будет дешеветь.

- Сейчас просто рынок довольно нервозный и все реагируют на каждое сообщение информагентств. Поэтому, как только приходит информация о том, что, например, США продолжают сокращать добычу по экономическим причинам, то цена идет вверх. Если же приходит сообщение о второй волне коронавируса цены, соответственно, идут вниз, - рассказал Юшков в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, в ближайшие несколько месяцев стабильности на нефтяном рынке ждать не стоит. Цена будет постоянно скакать туда-сюда. Но колебание это относительно небольшое - цена гуляет от 38 до 42 долларов за баррель. Каких-то огромных падений не происходит, поэтому паниковать не надо.

В этот раз падение цены произошло из-за сообщений о том, что в США увеличились коммерческие запасы нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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