Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:27:59+03:00

Экстрасенс рассказал, будет ли свадьба Ольги Бузовой и Давида Манукяна Фото: СОЦСЕТИ

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Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко заглянул в судьбу Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Он узнал, будет ли свадьба у знаменитостей или этой паре не суждено стать семьей.

2020 год – стал годом разводов. Многие знаменитости заявили о расставании, а вот для поющей ведущей «Дома-2» он может стать путем к свадьбе.

Девушка не скрывает, что Давид – мужчина ее мечты. Она успела побывать замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и разочароваться в жизни.

Филоненко радует поклонников ребят – шансы услышать марш Мендельсона у них очень высоки. Совместимость Бузовой и Давида Манукяня благоприятна для создания крепкой семьи.

В этом союзе именно Ольге предстоит решить: нужен ей этот брак и как долго он продлится.

- Она — женский маг, она очень сильно действует на мужчин. Все будет так, как она захочет, - говорит экстрасенс Пятому каналу.

В своих прогнозах он основывается на цифрах. Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года.

- Ее сопровождает число пять. У нее в имени пять букв, а число пять — это число человека. И у Давида тоже пять букв в имени, здесь они совпадают. Очень хорошие цифры для брака. У них браки совершаются на небесах, - заключил участник «Битвы экстрасенсов».

Ольга Бузова "Лайкер" Премьера клипа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU