Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:50:22+03:00

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Российские кинотеатры могут открыться уже к 15 июля этого года, однако возобновление их работы будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в крупных городах страны. Об этом рассказала журналистам глава министерства культуры Ольга Любимова.

- Открытие кинотеатров, как и других культурных учреждений, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и городах-миллионниках, где сосредоточено наиболее количество кинотеатров. Даты будут выбираться главами регионов. Надо понимать также, что для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры в стране. Мы говорили о возможной дате 15 июля - она продолжает быть актуальной, - объяснила министр.

Любимова отметила, что во все регионы Минкультуры направило рекомендации специалистов Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров. Отдельно с властями Москвы ведется работа по заблаговременному уведомлению о сроках открытия учреждений культуры, но конкретных дат в настоящее время нет.

Минкультуры также обратилось к субъектам, чтобы они информационно поддержали премьеры фильмов, которые выйдут на экраны первыми.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава московского Департамента культуры Александр Кибовский также рассказал, что точных дат, в которые возобновят работу кинотеатры, пока что нет: по этому поводу специалисты ведет «горячие дискуссии». Многие считают, что с открытием кинотеатров лучше повременить, чтобы не подвергать опасности здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU