Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:27:05+03:00

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Всероссийская перепись граждан государства, в том числе отдельных категорий населения, планируют провести в марте или апреле 2021 года. Мероприятие, которое должно было пройти осенью этого года, пришлось перенести из-за распространения коронавируса и введенных властями страны ограничений, сообщается в проекте приказа Росстата, опубликованном 25 июня на портале проектов нормативно-правовых актов.

- Необходимость внесения изменений в порядок проведения переписи отдельных категорий населения в рамках Всероссийской переписи населения 2020 года обусловлена тяжелой эпидемиологической обстановкой на территории страны, - отметили представители ведомства.

Росстат сообщил, что перепись отдельных категорий россиян, в том числе военных, полицейских, заключенных, а также граждан, находящихся в зарубежных командировках, начнется на месяц раньше основного этапа Всероссийской переписи населения.

Как писал сайт kp.ru, перепись этого года станет 12-ой в истории нашего государства и третей в новейшей истории России.

ИСТОЧНИК KP.RU