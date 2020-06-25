Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Мужчина из Великобритании купил спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Spyder, потратив на машину более 17 миллионов рублей. Довольный англичанин уехал из автосалона, но насладиться новым автомобилем ему так и не удалось: через полчаса после покупки мужчина попал в аварию и вдребезги разбил люксовую машину. Авария произошла в четверг, 25 июня, сообщает издание The Sun.
На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, как проезжающие мимо водители сочувствуют пострадавшему автомобилисту спорткара.
- Это что? Lamborghini?! Ужас, - вопрошает один из очевидцев ДТП, глядя на обломки несчастного автомобиля.
Отмечается, что авария случилась на трассе около Уэйкфилда по направлению к Йоркширу из-за механической неисправности спорткара. Машина внезапно перестала работать на большой скорости, и водителю пришлось резко ее остановить, после чего в заднюю часть Lamborghini влетел фургон. В момент столкновения водитель фургона получил несколько легких травм головы, в настоящее время с ним все нормально. Водитель спорткара не пострадал, по крайней мере физически, а вот его машину уже вряд ли можно будет восстановить. Остается надеяться, что англичанин своевременно оформил страховку.
Мужчина купил люксовый спорткар и разбил его через полчаса.
ИСТОЧНИК KP.RU