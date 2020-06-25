2020-06-25T17:56:26+03:00
Общество

ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами

74% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет считают, что могут стать богатыми благодаря собственными способностям
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Большинство молодых людей считают, что могут добиться успеха своими силамиБольшинство молодых людей считают, что могут добиться успеха своими силамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Абсолютное большинство молодых людей (95%) считают, что смогут добиться успеха в карьере исключительно благодаря собственным способностям. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Реализоваться, опираясь на собственные силы, можно, в первую очередь, в спорте. Так считают 86% опрошенных. Также высоки шансы добиться успеха в военной службе, ответили 84%.

Больше половины россиян считают, что самостоятельно можно добиться высокого положения в сфере науки, общественных организациях и предпринимательстве.

Политическая сфера оказалась наиболее сложной для достижения успеха только собственными силами. Её назвали всего 47% респондентов.

При этом только треть (33% россиян) полагают, что могут благодаря своим способностям стать богатыми. Среди молодых людей оптимистов гораздо больше. 74% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет верят в возможность достичь богатства собственными силами.

Наиболее частыми причинами, по которым россияне не могут достичь социального и карьерного продвижения, стали отсутствие связей и знакомств (16%), недостаток амбициозности, целеустремленности или трудолюбия (14%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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