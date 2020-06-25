2020-06-25T18:10:29+03:00
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Эксперты не нашли признаков насильственной смерти или нападения
Ксения АНУФРИЕВА
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в головуПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в головуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на результаты судебной медицинской экспертизы.

В полицейском отчете, представленном изданием, говорится, что эксперты при осмотре тела мужчины не обнаружили никаких признаков нападения или насильственной смерти.

- Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны, - заявил майор городской полиции Крэнстон Тодд Паталано.

По его словам, полицейские приехал в дом Сергея Хрущева после звонка в правоохранительные органы его супруги Валентины Николаевной. На месте правоохранители нашли тело мужчины. Расследования данного инцидента уже закрыли без возбуждения уголовного дела.

Напомним, что информация о смерти Сергея Хрущева появилась 20 июня этого года, мужчина скончался на 85-м году жизни. Его вдова Валентина Николаевна опровергла слухи о том, что сын первого секретаря ЦК КПСС погиб от коронавирусной инфекции: женщина сказала, что он «умер от старости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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