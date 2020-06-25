Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:02:26+03:00

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Московский мэр Сергей Собянин 25 июня попросил родителей временно не отправлять детей в детский сады российской столицы.

- В городе работали дежурные группы, число которых в настоящее время увеличили. Каких-то законодательных ограничений по этому поводу мы не даем, нужны только серьезные требования по работе детсадов, количеству детей в группах. Тем не менее, я прошу родителей по возможности не отправлять детей в сады, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти, сказал Собянин в интервью "Россия 24".

При этом московский мэр подчеркнул, что детский сады столицы будут принимать детей в обязательном порядке. Сейчас более 50 тысяч детей уже посещают данные учреждения, но запрос есть до 80 тысяч.

Накануне в Москве возобновили после карантина свою работу кафе, рестораны, фитнесс-клубы и бассейны, открылись туристические агентства и речная навигация по Москве-реке. Кроме того, начали работать детские площадки в городе. При этом столица сохранят строгий масочный и перчаточный режим, социальную дистанции и запрет на массовые мероприятия и работу индустрии отдыха и развлечений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Госдуме выступили с предложение начислять выплаты тем родителям, которые добровольно отказались от отправления своих детей в детсады. По словам одного из депутатов, это поможет решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU