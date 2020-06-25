2020-06-25T19:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

Следует воздержать от этого для безопасности здоровья ребенка
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские садыСобянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские садыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Московский мэр Сергей Собянин 25 июня попросил родителей временно не отправлять детей в детский сады российской столицы.

- В городе работали дежурные группы, число которых в настоящее время увеличили. Каких-то законодательных ограничений по этому поводу мы не даем, нужны только серьезные требования по работе детсадов, количеству детей в группах. Тем не менее, я прошу родителей по возможности не отправлять детей в сады, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти, сказал Собянин в интервью "Россия 24".

При этом московский мэр подчеркнул, что детский сады столицы будут принимать детей в обязательном порядке. Сейчас более 50 тысяч детей уже посещают данные учреждения, но запрос есть до 80 тысяч.

Накануне в Москве возобновили после карантина свою работу кафе, рестораны, фитнесс-клубы и бассейны, открылись туристические агентства и речная навигация по Москве-реке. Кроме того, начали работать детские площадки в городе. При этом столица сохранят строгий масочный и перчаточный режим, социальную дистанции и запрет на массовые мероприятия и работу индустрии отдыха и развлечений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Госдуме выступили с предложение начислять выплаты тем родителям, которые добровольно отказались от отправления своих детей в детсады. По словам одного из депутатов, это поможет решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия вернет Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
ФАС ожидает стабилизации цен на бензин в июле
В Индии 83 человека погибли из-за грозы
Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГ
Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI
Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июля
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля