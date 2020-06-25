2020-06-25T18:43:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июля

Европа также планирует отказать в открытии границ для граждан Бразилии и США
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июляПосол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июляФото: REUTERS
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Россия вряд ли войдет в список неевропейских стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы после 1 июля. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

- К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с июля текущего года, - заявил российский посол.

Евросоюз также рассматривает возможность отказа во въезде на свою территорию для жителей Соединенных Штатов и Бразилии в связи с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции. В ходе дискуссий европейские специалисты в настоящее время обсуждают два потенциальных перечня государств мира, гражданам которых будет разрешен въезд в Шенген с июня. В оба перечня включены Китай, Вьетнам, Куба и Уганда, а вот РФ, Штаты и Бразилия не входят ни в один из списков.

До этого Еврокомиссия призвала европейские государства открыть внутренние границы с середины текущего месяца, а также открыть внешние границы с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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