2020-06-25T18:42:35+03:00
Общество

Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI

Журналист решил сосредоточиться на развитии собственных проектов
Ксения АНУФРИЕВА
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Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVIАлексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVIФото: Борис КУДРЯВОВ
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Главный редактор международного телевизионного канала RTVI Алексей Пивоваров принял решение покинуть свой пост, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на развитии личный проектов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала в четверг.

- Развитие собственных проектов требует огромного количества сил и времени, что значительно затрудняет эффективное выполнение обязанностей главного редактора, - цитирует пресс-служба слова Пивоварова. Журналист добавил, что в дальнейшем планирует плотно сотрудничать с телеканалом, несмотря на уход с должности.

Отмечается, что позиция главного редактора RTVI упраздняется, а информационными и развлекательными направления канала теперь будут руководить «профильные топ-менеджеры». Изменение организационной структуры компании связали с международными практиками развития медиаресурсов.

Алексей Пивоваров находился на посту главного редактора организации с 2016 года. Весной прошлого года он также запустил YouTube-канал «Редакция» - собственный проект, посвященный острым социальным и политическим темам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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