2020-06-25T18:52:29+03:00
Общество

Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГ

Страна имеет выход к Каспийскому морю и это дает ей преимущество, считает президент союза туристических агентств Сергей Голов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГЭксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГФото: Shutterstock
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Страны СНГ всегда были довольно популярными у российских туристов, заявил президент союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, российские путешественники довольно часто ездят в Азербайджан, Армению, Белоруссию и Узбекистан.

Самой популярной среди стран СНГ эксперт назвал Азербайджан, поскольку государство имеет выход к Каспийскому морю.

- Там есть что посмотреть, говорят практически все на русском языке, нет языкового барьера, температура схожая с турецкой, - рассказал Голов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, в этом году туристический сезон сильно затягивается в связи с коронавирусом. На российские курорты туристы смогут отправиться с 1 июля. Тогда откроются 70% регионов, включая Краснодарский край и республику Крым.

Что касается международного туризма. то сроков открытия границ пока нет. Также стало известно о том, что Россия вряд ли попадет в список неевропейских стран, которым Евросоюз откроет границы 1 июля. Кроме России под запрет могут попасть США и Бразилия в связи с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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