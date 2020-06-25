Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГ
Страны СНГ всегда были довольно популярными у российских туристов, заявил президент союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, российские путешественники довольно часто ездят в Азербайджан, Армению, Белоруссию и Узбекистан.
Самой популярной среди стран СНГ эксперт назвал Азербайджан, поскольку государство имеет выход к Каспийскому морю.
- Там есть что посмотреть, говорят практически все на русском языке, нет языкового барьера, температура схожая с турецкой, - рассказал Голов в эфире Радио "Комсомольская правда".
Напомним, в этом году туристический сезон сильно затягивается в связи с коронавирусом. На российские курорты туристы смогут отправиться с 1 июля. Тогда откроются 70% регионов, включая Краснодарский край и республику Крым.
Что касается международного туризма. то сроков открытия границ пока нет. Также стало известно о том, что Россия вряд ли попадет в список неевропейских стран, которым Евросоюз откроет границы 1 июля. Кроме России под запрет могут попасть США и Бразилия в связи с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU