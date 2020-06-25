25 Июнь 2020 2020-06-25T18:55:21+03:00

Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Им разрешили однократный въезд в страну на основании особого списка

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Российский кабинет министров принял решение смягчить ограничения на въезд на территорию государства для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Иностранным экспертам разрешили однократный въезд в Россию на основании особого списка. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства.

Особые список ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательным условиях является указание пункта пропуска, через который эксперт собирается совершить въезд в Россию, а также точной даты прибытия.

Помимо паспорта высококвалифицированный иностранный специалист должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

До этого кабинет министров разрешил въезжать в страну иностранным гражданам, собирающимся пройти в России лечение в больницах. Ограничения также сняли для иностранцев, которым необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках на российской территории.

ИСТОЧНИК KP.RU