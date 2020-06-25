2020-06-25T19:18:33+03:00
В мире

В Индии 83 человека погибли из-за грозы

Сильная гроза и ливни продолжаются в одном из штатов несколько дней
Ксения АНУФРИЕВА
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В Индии 83 человека погибли из-за грозыВ Индии 83 человека погибли из-за грозыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На территории индийского штата Бихар из-за сильной грозы в результате ударов молний погибли 83 человека за минувшие сутки.

Местные синоптики утверждают, что в ближайшие несколько дней из-за сильнейших ливней в шести штатах государства возможны наводнения. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило издание "Синьхуа", ссылаясь на официального представителя индийского департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что катастрофические погодные условиях будут наблюдаться в течение трех следующих дней в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Бихар, Мегхалая, Сикким и Западная Бенгалия. Власти страны попросили местных жителей соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать угрозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, наводнения из-за продолжительных осадков и паводка с 22 июня начались на территории Украины. Ущерб, который принесло наводнение в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины, предварительно оценили в 24 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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