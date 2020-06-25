Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:24:29+03:00

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Американский суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривал иск представителей Комиссии по ценным бумагами и биржам Штатов к компании Telegram, обязал ее вернуть покупателям цифровых токенов Gram 122 миллиарда долларов, а также выплатить компенсацию на сумму 18,5 миллиона. Об этом говорится в документах, которые поступили 25 июня в цифровую базу федерального суда.

Суд также обязал Telegram за три следующих года уведомить американских властей о выпуске криптовалюты. При этом, отмечается в документе, компания не обязана признавать своей вины.

- Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1, 224 миллиарда. Примерно 1,19 миллиарда долларов из данной суммы будут оплачены в рамках соглашения о расторжении контрактов с инвесторами. Telegram Group Inc также должна в течение 30 суток выплатить компенсацию в размере 18,5 миллиона долларов, - говорится в постановлении суда США.

Глава компании Павел Дуров в мае этого года объявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram недавно утекла в сеть. Документ с данными, который появился в теневом сегменте интернета, содержал более 900 Мбайт информации.

ИСТОЧНИК KP.RU