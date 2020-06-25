2020-06-25T20:24:29+03:00
В мире

Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов

Компания также выплатит 18,5 миллиона долларов компенсации
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларовTelegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Американский суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривал иск представителей Комиссии по ценным бумагами и биржам Штатов к компании Telegram, обязал ее вернуть покупателям цифровых токенов Gram 122 миллиарда долларов, а также выплатить компенсацию на сумму 18,5 миллиона. Об этом говорится в документах, которые поступили 25 июня в цифровую базу федерального суда.

Суд также обязал Telegram за три следующих года уведомить американских властей о выпуске криптовалюты. При этом, отмечается в документе, компания не обязана признавать своей вины.

- Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1, 224 миллиарда. Примерно 1,19 миллиарда долларов из данной суммы будут оплачены в рамках соглашения о расторжении контрактов с инвесторами. Telegram Group Inc также должна в течение 30 суток выплатить компенсацию в размере 18,5 миллиона долларов, - говорится в постановлении суда США.

Глава компании Павел Дуров в мае этого года объявил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram недавно утекла в сеть. Документ с данными, который появился в теневом сегменте интернета, содержал более 900 Мбайт информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
Десять человек стали жертвами крушения парома в Танзании
Минздрав одобрил лекарство Арепливир для лечения от коронавируса
Telegram обязали вернуть покупателям Gram 1,22 миллиарда долларов
ВОЗ предупредила о новой волне коронавируса в Европе
Россия вернет Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
ФАС ожидает стабилизации цен на бензин в июле
В Индии 83 человека погибли из-за грозы
Правительство смягчило ограничения на въезд в РФ для иностранных специалистов
Эксперт назвал самую популярную у российских туристов страну СНГ
Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI
Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июля
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля