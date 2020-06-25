2020-06-25T20:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав одобрил лекарство Арепливир для лечения от коронавируса

Лекарство от компании Промомед доказало свою эффективность
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав одобрил лекарство арепливир для лечения от коронавирусаМинздрав одобрил лекарство арепливир для лечения от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" компании Промомед получил одобрение специалистов российского министерства здравоохранения, стало известно из Госреестра лекарственных средств 25 июня, в четверг.

"Торговое наименование лекарственного препарата - "Арепливир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - Фавипиравир", - говорится в реестре препаратов.

До этого министерство здравоохранения одобрило первое отечественное лекарство от коронавируса «Авифавир» - препарат прямого действия, подавляющий размножение инфекции в организме человека. Лекарство уже поступило в российские медицинские учреждения, и зараженные пациенты смогут получить его совершенно бесплатно по ОМС, а вот купить авифавир в свободной продаже не получится.

Клиническая эффективность препарата был доказана в ходе лабораторных испытаний. Лекарство действует не только как блокатор вируса, но и способен нарушать механизмы распространения COVID-19 в организме. Российское лекарство является аналогом японского препарата, созданного для лечения пациентов с гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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