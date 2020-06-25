25 Июнь 2020 2020-06-25T21:03:59+03:00

Десять человек стали жертвами крушения парома в Танзании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По меньшей мере десять человек утонули в озере Танганьика в результате крушения пассажирского парома в четверг, 25 июня. Еще 51 пассажир водного судна пострадал, сообщает издание "Синьхуа" со ссылкой на власти Танзании.

- Паром, на котором находилось более 60 человек, попал в мощный шторм, перевернулся и затонул. Судно курсировало между портами городов Сибвеса и Икола, - сообщил глава районного правоохранительного органа Мартин Отиено.

Озеро Танганьика, во время курсирования по которому произошло крушение, является самым протяженным пресноводным водоемом в мире и отличается крайне интенсивным речным движением.

Два года назад в Танзании произошло еще одно крупное крушение парома около острова Юкора. На борту, по различным данным, находилось от 300 до 400 человек, что значительно превышало возможности судна. Паром сделал слишком резкий поворот, из-за своего большого веса перевернулся и затонул. Жертвами кораблекрушения стали более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU