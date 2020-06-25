Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:20:43+03:00

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С 1 июля текущего года для автомобилистов в России вступит в силу ряд новых правил. В стране введут новые ограничения, изменят порядок медосвидетельствования и правила регистрации тюнингованных машин.

Так, с июля вступят в силу более жесткие правила импорта автомобилей с правым рулем и усложниться их постановка на учет и эксплуатация. Под запрет импорта попала техника категорий M2 и M3: самосвалы, строительные специальные машины, микроавтобусы, грузовики, которые имеют манипуляторы, а также пассажирские автобусы.

Со следующего месяца начнут действовать нововведения по легализации изменений в конструкции автомобиля. Водитель обязан будет предоставить свою машину для проверки в специальную лабораторию при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов. Некоторые лаборатории выдавали необходимое заключение в дистанционном формате, основываясь на присылаемых им фотографиях. Эту практику хотят запретить, а автомобилистов обязать лично привозить свою машину в лабораторию для экспертизы.

Кроме того, с 1 июля в стране изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования для получения или продления срока действия водительских прав. Некоторым автомобилистам теперь придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у них признаки алкоголизма или злоупотребления наркотиками. Ранее министерство здравоохранения планировало, что подобные анализы придется сдавать каждому желающему получить права.

ИСТОЧНИК KP.RU