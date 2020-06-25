2020-06-25T21:43:37+03:00
Общество

Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии

Президент отметил, что нынешний кризис стал одним из наиболее масштабных
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемииПутин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, что у прямых выплат граждан страны в качестве поддержки во время тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации был свои противники.

- Конечно, они были, - ответил глава государства на соответствующий вопрос в эфире специального выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", показанного в четверг на телевизионном телеканале "Россия-1".

Российский лидер подчеркнул, что кризис, которые случился в мире из-за эпидемии коронавируса, можно оценить как один из наиболее масштабных.

- Нынешний кризис - один из наиболее масштабных. Действительно, довольно тяжелый, - добавил Владимир Путин.

Напомним, что в ходе своего обращения к населению России 23 июня президент объявил о новых дополнительных мерах поддержки граждан государства, включая семьи с детьми и представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за эпидемии и введенных властями ограничений. Государство также поддержит субъекты и некоторые отрасли экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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