Полиция закрыла расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева
Расследование в связи с гибелью Сергея Хрущева закрыто, власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с произошедшим. В деле с гибелью сына первого секретаря ЦК КПСС не было насильственных действий с третьей стороны, сообщили представители правоохранительного органа Кранстона в интервью ТАСС.
- Мы провели тщательное расследование, в настоящее время не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений, поскольку не было найдено признаков насильственной смерти. Дело закрыто, - сказали в полиции, не уточняя, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай.
Напомним, что Сергей Хрущев умер 18 июня на 85-м году жизни в Кранстоне в США. По результат судмедэкспертизы, он погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Вчера одна из крупнейших американских газет The New York Times опубликовала заметку, из которой следует, что Хрущев-младший покончил с собой.
ИСТОЧНИК KP.RU