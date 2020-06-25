2020-06-25T22:33:28+03:00
Общество

Трое детей утонули в округе Солнечногорск

Прокуратура организовала проверку по факту гибели несовершеннолетних
Ксения АНУФРИЕВА
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Трое детей утонули в округе СолнечногорскТрое детей утонули в округе СолнечногорскФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудники прокуратуры Московской области в настоящее время проводят проверки в связи с гибелью троих детей в городском округе Солнечногорск столичного региона. Об этом сообщается в четверг, 25 июня, на официальном сайте регионального правоохранительного органа.

По имеющимся у прокуроров данным, сегодня недалеко от СНТ «Чайка» двое несовершеннолетних четырех и пяти лет утонули в заполненном водой котловане. На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин.

В этот же день, в четверг, еще один маленький ребенок утонул в данном районе Московской области. Возраст третьего трагически погибшего ребенка, как и точное место, где произошел инцидент, не уточняется.

Городским правоохранительным органам поручили провести проверочные мероприятия для того, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившейся трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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