В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T23:13:12+03:00

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Теперь общее число жертв болезни в столице с начала эпидемии увеличилось до 3 694 человек. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Тем временем, общее количество летальных случаев в России составляет 8 605 человек, вылечились от инфекции - более 375 тысяч пациентов, считаются зараженными в настоящее время - 230 225 человек в стране.

Однако в РФ уже прошел пик по распространению болезни, в целом ситуация по коронавирусу идет на спад, а регионы постепенно снимают введенные ранее ограничительные меры.

Ранее сайт kp.ru писал, что пациенты с ВИЧ болеют covid-19 намного легче, чем те, которые не являются носителями болезни. Врачи объясняют это тем, что у таких пациентов, которые принимают антиретровирусную терапию, значительно реже встречается острый респираторный дистресс-синдром, когда поражаются легкие.

ИСТОЧНИК KP.RU