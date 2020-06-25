2020-06-25T23:53:35+03:00
В мире

Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"

Дополнительные американские санкции могут затронуть значительное число европейских компаний и банков
Юлия КЕКОВА
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Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"Власти Германии готовят ответ на новые санкции США по "Северному потоку- 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Германии намерены подготовить соответствующие ответные меры на случай, если в США вновь заявят о дополнительных санкциях против газопровода "Северный поток — 2".

Дополнительные санкции со стороны Америки могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации, пишет Блумберг.

Тем временем, Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже сейчас рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.

Напомним, проект строительства "Северного потока — 2" предполагает под собой прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против реализации плана по прокладке газопровода активно выступает Украина. Ее власти опасаются потерять транзит. Также переживают и в США - они хотели бы продвинуть на европейский рынок свой СПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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