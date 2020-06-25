2020-06-25T23:57:16+03:00
Общество

В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин
Юлия КЕКОВА
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В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданстваВ России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, уточнения могут коснуться процесса отклонения заявления на получение гражданства РФ. В новой редакции также содержатся пункты и о предоставлении необходимых документов для получения гражданства, в том числе учитываются сроки рассмотрения заявления об изменении гражданства.

Так, в пункте 36 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства имеет целый абзац дополнений. В нем говорится о том, что процедура получения или выхода из гражданства будет носить "упрощенный порядок".

Кроме всего этого, указом устанавливается срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего гражданство РФ. К слову, в целом сроки осуществления проверок не должны превышать два месяца с момента регистрации заявления человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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