В России может измениться порядок рассмотрения вопросов гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно указу главы государства, уточнения могут коснуться процесса отклонения заявления на получение гражданства РФ. В новой редакции также содержатся пункты и о предоставлении необходимых документов для получения гражданства, в том числе учитываются сроки рассмотрения заявления об изменении гражданства.
Так, в пункте 36 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства имеет целый абзац дополнений. В нем говорится о том, что процедура получения или выхода из гражданства будет носить "упрощенный порядок".
Кроме всего этого, указом устанавливается срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего гражданство РФ. К слову, в целом сроки осуществления проверок не должны превышать два месяца с момента регистрации заявления человека.
ИСТОЧНИК KP.RU