2020-06-26T00:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в мире

Специалисты организации подсчитали, сколько человек на планете с начала распространения болезни оказались инфицированы
Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в миреВ ВОЗ назвали число заразившихся коронавирусом в миреФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения раскрыла новые данные о количестве инфицированных коронавирусом нового типа людей в мире.

Как сообщает ВОЗ, общее число заразившихся с начала распространения болезни среди населения планеты увеличилось до 9 504 233 человек, жертвами covid-19 в разных странах стали по меньше мере 484 356 пациентов, вылечились - более 4,7 миллионов человек.

В целом по России ситуация с коронавирусом постепенно налаживается, пик по заболеваемости пройден еще в мае, а власти регионов уже приступили к постепенному снятию введенных ранее ограничений. В частности, в некоторых городах и областях гражданам разрешено гулять в парках и скверах, посещать фитнес-клубы и торговые центры, а в Москве, например, до этого сообщалось об отмене цифровых пропусков и возобновлении работы многих предприятий и организаций в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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