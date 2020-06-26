Найден эффективный способ борьбы с диабетом

26 Июнь 2020 2020-06-26T00:05:17+03:00

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Длительный физические упражнения и занятия спортом – это эффективный способ избежать и даже в какой-то степени побороть некоторые хронические болезни, связанные с обменом веществ, например, диабет или метаболический синдром. К таком выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции и Университета Сан-Диего в Штатах в результате своих исследований, сообщает журнал Cell Reports.

В эксперименте приняли участие восемнадцать человек, занимающихся бегом, велоспортом и другими упражнениями на выносливость по меньшей мере 15 лет, а также семь мужчин, которые регулярно выполняют силовые упражнения.

Исследователи выяснили, что при частых физических нагрузках изменяется активность (экспрессия) 1 711 метаболических генов у женщин и 1 097 генов у мужчин. То есть, тренировка выносливости значительно усиливает процессы, связанные с циклом трикарбоновых кислот (цикл Кребса), который играет ключевую роль в метаболизме.

Те, кто выполнял силовые упражнения, имели всего лишь 26 генов, изменявших свою активность. Однако это вовсе не означает, тренировки не оказывают эффекта. Они могут влиять непосредственно на активность белков, а не на экспрессию генов.

Специалисты также сопоставили полученные результаты с данными об изменении активности генов у людей с метаболических синдромом и диабетом второго типа.

К слову, испытуемые периодически выполняли упражнения на протяжении примерно 6-12 месяцев, после чего ситуация с экспрессией генов становилась похожей на ту, что наблюдалась в новом исследовании у людей, выполняющих упражнения на выносливость в течение многих лет.

ИСТОЧНИК KP.RU