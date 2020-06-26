"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
У "красных" 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг
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Футбольная команда "Ливерпуль" впервые за 30 лет стала чемпионом Англии по футболу. "Красные" набрали 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг.
Сообщается, что ближайшие преследователи - спортсмены из "Манчестер Сити" - так и не смогли обыграть "Челси". За 7 туров до конца отрыв "Ливерпуля" стал недосягаемым.
ИСТОЧНИК KP.RU