"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

26 Июнь 2020 2020-06-26T00:18:56+03:00

У "красных" 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг

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Футбольная команда "Ливерпуль" впервые за 30 лет стала чемпионом Англии по футболу. "Красные" набрали 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг.

Сообщается, что ближайшие преследователи - спортсмены из "Манчестер Сити" - так и не смогли обыграть "Челси". За 7 туров до конца отрыв "Ливерпуля" стал недосягаемым.

ИСТОЧНИК KP.RU