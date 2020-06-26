2020-06-26T00:18:56+03:00
Спорт

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу

У "красных" 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Футбольная команда "Ливерпуль" впервые за 30 лет стала чемпионом Англии по футболу. "Красные" набрали 86 очков, что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг.

Сообщается, что ближайшие преследователи - спортсмены из "Манчестер Сити" - так и не смогли обыграть "Челси". За 7 туров до конца отрыв "Ливерпуля" стал недосягаемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24